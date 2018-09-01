Лавров назвал убийство Захарченко провокацией

В сложившейся ситуации, когда убит глава ДНР Александр Захарченко, говорить о проведении встреч в нормандском формате в ближайшее время нельзя. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Само покушение он назвал провокацией.

Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко является провокацией, утверждает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это провокация, откровенная, направленная на срыв выполнения минских договорённостей. Они, правда, и так не выполнялись киевскими властями", - отметил он.

Также министр подчеркнул, что после убийства Захарченко невозможно говорить о проведении встреч в нормандском формате в ближайшее время, сообщает "Интерфакс".

"Невозможно разговаривать о ближайших встречах в нормандском формате, как этого многие хотели наши европейские партнеры. Это серьезная ситуация, которую нужно проанализировать", - сказал он.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в Донецке в результате взрыв в кафе "Сепар" в Донецке. Еще одной жертвой стал охранник лидера республики.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Захарченко, подчеркнув, что это подлое убийство не поставит на колени народ Донбасса. Он пообещал жителям Донбасса, что Россия всегда будет вместе с ними.