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Путин и Алиев обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта

13:53
  • суббота
  • 01 сентября 2018

Россия продолжит оказывать содействие мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин.

Москва продолжит оказывать содействие мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, передает РИА Новости.

"Конечно, мы обменялись мнениями по международной и региональной проблематике, в частности, разумеется, затронули и нагорно-карабахскую проблему. В качестве сопредседателя "минской группы" Россия продолжит оказывать все возможное содействие мирному урегулированию этого конфликта", - отметил Путин.

Кроме того, Россия и Азербайджан подписали совместное заявление о приоритетных направлениях экономического сотрудничества.

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