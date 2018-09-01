Васильева: от качества образования зависит наше экономическое будущее

​Гость программы "Право знать!" на канале "ТВ Центр" – министр просвещения России Ольга Васильева.

Что ждет российское образование в будущем? Есть ли разница в зарплате московских учителей и их региональных коллег? Насколько было необходимо сокращение количества олимпиад? Насколько важно качество образования для России? На эти и другие вопросы в эфире "ТВ Центра" ответила министр просвещения России Ольга Васильева.

Сколько учеников пойдут в школу в этом году?

В этом году 15 600 000 учеников войдут в классы. 1 800 000 первоклассников впервые сядут за парты, для них начинается самое замечательное время, которое называется школа.

Зачем нужно два министерства – Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования?

Я сама была сторонником разделения, как историк в том числе. В недавнем прошлом было три министерства: Комитет по науке и технике, Министерство просвещения и Министерство высшего образования и среднего профобразования. Сейчас два министерства.

Просвещать нужно всю жизнь. Образование – это обучение и воспитание. Человек с малых лет на протяжении всей жизни должен обучаться и просвещаться. Это тоже одна из задач министерства. Я очень рада, что вернулось историческое название 1803 года – просвещение.

Лучшее среднее образование можно получить только в Москве?

У нас по-прежнему остались центры, которых не назовешь мегаполисами, но которые готовят лучших ребят для международных олимпиад. Это Вятка, Киров, Пермь, Екатеринбург, Чувашия. В прошлом году при отсутствии астрономии в школах мальчик из Чувашии стал абсолютным призером международной олимпиады по астрономии. У нас есть научные центры Новосибирска, Дальний Восток, восточное отделение Академии Наук, у нас есть Екатеринбург. В нашем национальном проекте, посвященном науке, есть очень четкая цель: создание 15 научно-образовательных центров в стране.

О количестве учебников

Сейчас 1376 учебников, 468 – в начальной школе. Как правило, используется два-три учебника для того, чтобы сделать хороший урок, но отнюдь не 468.

Хороший пример по истории, историко-культурный стандарт, который был взвешен. Вспомните, какие там были дискуссии. Там три линейки. Вот две-три линейки на один предмет – больше не надо.

В октябре должны быть приняты другие предметные концепции по обществознанию, по географии, и тогда следует ожидать, что количество учебников по ним тоже сократится.

О сокращении количества олимпиад

Мы сократили их и это правильно. Потому что у нас были случаи, когда олимпиадники занимали практически все бюджетные места. А ребенок, который хорошо учился, но не был участником олимпиады, не был лауреатом, оказывался в растерянности.

Шесть миллионов в прошлом и этом году участвовали в российской олимпиаде на всех четырех уровнях. А есть дети, которые не хотят или не могут по разным причинам – допустим, психологическим – участвовать в олимпиаде, но дают прекрасные результаты в чем-то другом. Я не считаю, что олимпиада – 100-процентная оценка того, что ребенок может. Должны быть тонкие и более щадящие оценочные мероприятия. Не только олимпийские.

Почему существует разница в зарплате московских учителей и их региональных коллег?

Экономическое развитие такое, что мы соизмеряем зарплату наших учителей с региональной зарплатой. Я очень надеюсь, что настанет время, когда будет иначе, но на сегодняшний день так.

Неправда, что мало, кто из молодых учителей идет работать в школы. На сегодняшний день у нас нехватка учителей менее 1%. И, как правило, это сельские школы. И самая большая нехватка преподавателей иностранного языка.

Умирает ли традиционный урок?

Конечно, классический урок в своем изначальном варианте, как мы с вами учились 30-40 лет назад, – трудно себе представить, что мы вернемся именно к этому классическому уроку. Но основы его останутся – это, безусловно, но с новыми технологиями.

Все равно главный, кто есть в классе, – это учитель и класс.

Про иностранные языки

Я встречаюсь с преподавателями иностранных языков. Вопрос: что происходит? Почему, начиная со второго класса, на выходе ноль и страх в глазах? Главная наша задача: язык – это инструмент по окончании школы. Все страны через это прошли. Все получают инструментарий. Чем мы хуже? Все методики известны, просто надо захотеть это делать. Надо готовить молодых педагогов, должна быть искра, должно быть желание.

О качестве образования и экономическом будущем

Образование не экономическая сфера, но мы должны признаться, что от качества образования зависит наше экономическое будущее.

Вернемся к майскому указу 2018 года, где для национального проекта "Образование" определены две цели. Первая – конкурентоспособность российского образования и вхождение в десятку ведущих систем общего образования. И вторая – воспитание гармонично развитой личности. Причем на основании культурных национальных традиций.