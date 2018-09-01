ДНР обвинила Украину в провокации на линии соприкосновения

Министр обороны ДНР Владимир Кононов сообщил, что украинские военнослужащие попытались спровоцировать обострение ситуации на линии соприкосновения. Для этого она использовала вертолеты и самолеты.

Глава Минобороны самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Кононов сказал, что украинские военнослужащие при помощи авиации попытались спровоцировать обострение ситуации на линии соприкосновения. Об этом сообщает "Донецкое агентство новостей".

"Украинская сторона пыталась пролетами вертолетов и самолетов на линии соприкосновения спровоцировать нас на нарушения режима прекращения огня", — отметил он.

Ранее заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин заявил, что армия Украины начала подготовку к наступлению на ДНР. Вероятной датой начала атаки он назвал 14 сентября.