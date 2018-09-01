ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ДНР обвинила Украину в провокации на линии соприкосновения

16:03
  • суббота
  • 01 сентября 2018

Министр обороны ДНР Владимир Кононов сообщил, что украинские военнослужащие попытались спровоцировать обострение ситуации на линии соприкосновения. Для этого она использовала вертолеты и самолеты.

Глава Минобороны самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Кононов сказал, что украинские военнослужащие при помощи авиации попытались спровоцировать обострение ситуации на линии соприкосновения. Об этом сообщает "Донецкое агентство новостей".

"Украинская сторона пыталась пролетами вертолетов и самолетов на линии соприкосновения спровоцировать нас на нарушения режима прекращения огня", — отметил он.

Ранее заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин заявил, что армия Украины начала подготовку к наступлению на ДНР. Вероятной датой начала атаки он назвал 14 сентября.

Новости по теме
Военнослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение