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Песков анонсировал поездку Путина на Восточноазиатский саммит

15:40
  • суббота
  • 01 сентября 2018

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин намерен поехать в Сингапур на Восточноазиатский саммит. Также он отметил, что пока не может сказать, будет ли глава государства принимать участие в в мероприятиях в Париже, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.

Президент России Владимир Путин планирует посетить Восточноазиатский саммит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Также он отметил, что пока неизвестно, будут ли Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп принимать участие в мероприятиях в Париже, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.

"Поэтому говорить об этом преждевременно, пока невозможно", - сказал Песков, передает РИА Новости.

Восточноазиатский саммит пройдет с 11 по 15 ноября в Сингапуре. Его должны посетить представители десяти стран: Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин. Также приглашения на мероприятие разосланы в Россию, США, Индию, Китай, Новую Зеландию, Японию, Южную Корею и Австралию.

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