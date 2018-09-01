Сотрудники МЧС спасли людей с горящего теплохода в Москве

На Москве-реке загорелся прогулочный теплоход. Пожар произошел в трюме. В итоге сотрудники МЧС удалось оперативно эвакуировать 12 пассажиров и 20 членов экипажа корабля.

В столице сотрудники МЧС эвакуировали 32 человека с борта прогулочного теплохода. Он загорелся на Москве-реке, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Пожар произошел в трюме. Инцидент имел место в районе Бережковской набережной, дом №1. Площадь возгорания составила один квадратный метр.

Спасателям удалось оперативно эвакуировать 12 пассажиров и 20 членов экипажа теплохода. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.