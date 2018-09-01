Премьер-министр ЛНР Козлов сбежал из республики

Премьер-министр ЛНР Сергей Козлов покинул республику. Он сообщил, что сделал это на время "в целях безопасности". Также он попросил всех не поддаваться панике.

Председатель Совета министров ЛНР Сергей Козлов покинул республику. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает сайт радиостанции "Говорит Москва".

"В связи со сложившейся обстановкой, в целях безопасности на некоторое время покидаю территорию Луганской народной республики", — отметил он.

Также он попросил всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике. "Враг будет побеждён. Мы отомстим за смерти наших близких", — подчеркнул Козлов.

Ранее в ЛНР был введён режим повышенной боевой готовности. Мобилизованы подразделения МВД, народной милиции, министерства госбезопасности. Эти меры связаны с убийством главы соседней ДНР Александра Захарченко.

Лидер ДНР погиб 31 августа в Донецке в результате взрыва. Теракт произошел на бульваре Пушкина в кафе "Сепар". Глава ДНР скончался от полученной при взрыве черепно-мозговой травмы. Также погиб один из его охранников.

Спустя день советник погибшего главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Казаков заявил, что покушение организовали Силы специальных операций Украины.