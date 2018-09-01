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Как Россия ответит на новые санкции США

21:07
  • суббота
  • 01 сентября 2018

​Глава Госдепа США Майк Помпео предложил министру иностранных дел России Сергею Лаврову встретиться. Предложение было сделано 10 августа в ходе телефонного разговора. Американские СМИ делают вывод, что всё это в полной мере показывает стремление американского президента начать конструктивный диалог с Россией и перейти к заключительной стадии санкционной войны. Впрочем, Christian Science Monitor пишет, что Россия в этот раз готова к санкциям как никогда.

В начале августа три американских сенатора обещали России "адские санкции". Так их назвал вдохновитель законопроекта Линдси Грэм. Но, вопреки прогнозам, ада не случилось. С этим согласны даже на Западе, сообщает "ТВ Центр".

"Санкции считаются эффективным инструментом по принуждению государств к смене поведения. Но когда речь заходит о России, Соединенные Штаты скоро поймут, что такое большое количество санкций может иметь противоположный эффект. Россия кажется как никогда хорошо подготовленной к тому, чтобы выдержать шторм. Центробанк страны избавился от большинства американских бондов почти на 85 миллиардов долларов, закупил золото. Международные резервы России находятся на комфортной отметке в 450 миллиардов, а Фонд Национального Благосостояния вновь превысил отметку в 75 миллиардов", - отмечает Christian Science Monitor

Рейтинговое агентство Moody’s также не видит в санкциях серьезной угрозы для России. О предстоящих ограничениях в Кремле знали, тем более, не делал из них секрета и Вашингтон, поэтому Москва подготовилась к очередному санкционному обострению. Немногочисленные товары двойного назначения и технику нефтегазового сектора, которую Россия закупает у США, уже запасли на складах. При необходимости, всегда можно закупить аналоги в Азии, рынки которой для нас открыты. Возникает вопрос: какой вообще смысл в таких санкциях? Ответ знают американские политики.

"Конгресс с сенатом жестко держат Трампа и не дают ему проводить ту политику, которую он хочет. А Трамп пытается выглядеть еще более брутально, чем конгресс, объявляет всякие санкции, ограничения. Идет борьба за популярность внутри США", - отметил ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Максим Братерский.

В Вашингтоне так увлеклись борьбой за власть, что пренебрегают не только моралью, но даже и элементарной логикой.

"Нам сходу стали угрожать дальнейшим наращиванием давления, если мы не убедим США, что больше не применяем химическое и биологическое оружие. Такие требования сложно воспринимать всерьез. Они выглядят особенно странно, если учитывать, что мы, в отличие от США, свой химический арсенал полностью ликвидировали. И это подтвердила ОЗХО", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Американскому подходу "удивляются" не только в российском МИД. Глава немецкой дипломатии Хайко Маас как никогда жестко раскритиковал Вашингтон. За попытки повлиять на строительство "Северного потока-2".

"Стремление оказать влияние на европейскую энергетическую политику посредством санкций просто неприемлемо. Решения относительно закупок должны приниматься исходя из стоимости, а не принуждением посредством санкций", - подчеркнул глава МИД Германии.

Хайко Маас добавил, что Евросоюз нуждается в добрососедских и доверительных отношениях с Россией. А еще в собственном независимом аналоге системы SWIFT, чтобы защитить европейский бизнес от американских санкций против Ирана. В Москве уже дали понять – если проект европейских межбанковских платежей приобретет реальные очертания, Россия заинтересована в нем поучаствовать. Большей независимости от Вашингтона теперь хотят и в Париже. Эммануэль Макрон на встрече с французскими дипломатами не скрывал раздражения.

"Европа более не может доверять США обеспечение своей безопасности. Европе сегодня необходимо взять на себя надлежащую ей ответственность и гарантировать свою безопасность, а, следовательно, и свой суверенитет. Нам нужно извлечь все необходимые выводы из окончания холодной войны. Усиленная европейская солидарность потребует пересмотреть архитектуру системы европейской обороны и безопасности. Начав новый диалог относительно вопросов кибербезопасности, химического оружия, классических вооружений, территориальных конфликтов, безопасности в космосе, защиты полярных зон – в особенности делая это совместно с Россией", - подчеркнул Макрон.

Недовольны не только европейцы. С Турцией у США по сути началась война слов. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу настоятельно рекомендовал Вашингтону отказаться от такого языка.

"Если они говорят, что могут делать все, что им заблагорассудится, как в фильмах про ковбоев, они получат ответ", - заявил Чавушоглу.

Новый фронт на неделе американцы открыли и в Индии. Вашингтон беспардонно угрожает: за покупкой Нью-Дели российских ракетных комплексов С-400, могут последовать санкции.

Тем временем, эксперты подсчитали: Штаты ухитрились настроить против себя уже 12 влиятельных государств, которые представляют два миллиарда человек и ВВП в 15 триллионов долларов.

"Формально вводить санкции может только ООН, но фактически, если США вводят санкции против кого-то, не существует органа, который запретит Соединенным штатам это делать. Точно также, как и не существует органа, который запретит России вводить контрсанкции. Санкции могут вводиться зачастую по тем вопросам, которые ну очень отдаленно связаны или вообще не связаны с интересами той или иной страны", - сказал политолог Станислав Бышок.

В принципе, Москва готова ответить на новые санкции - по принципу взаимности, заявил Сергей Лавров. Он же подчеркнул: все попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов  бесперспективны. Теперь, Впрочем, и со многими другими странами.

"Американцы очень старательно сейчас бензопилой пилят сук, на котором сидят. Потому что основной столп их могущества всемирного даже не авианосцы, а как раз финансовая система. Вот они сейчас ее старательно разрушают, потому что если они что-то такое сделают с такой крупной страной как Россия, другие страны и инвесторы доллару не будут доверять уже никогда", - сказал Максим Братерский.

По мнению экспертов, американцы допускают стратегическую ошибку. В XXI веке недальновидно применять против половины планеты методы, которые плохо срабатывали раньше даже в отношении отдельных, не самых сильных в экономическом и военном смысле, государств. Это предельно опасная игра. И, в конечном счете, санкции могут оказаться адскими уже для тех, кто их придумал.

Денис Большаков, Марк Новогрудский, Павел Скворцов, Елена Мекертычева, "В центре событий".

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