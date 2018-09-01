За что Маккейн невзлюбил Россию

​В это воскресенье в США похоронят Джона Маккейна. Гроб с его телом по личному пожеланию сенатора будет нести в том числе Владимир Кара-Мурза. И это всё, что нужно знать про нашу оппозицию. Ярый патриот Америки, Джон Маккейн, как пишет American Conservative, был неудержимым проповедником вмешательства в мировые конфликты. Особые чувства сенатор питал к России и с полным на то основанием может считаться главным американским русофобом.

Последнее турне по США уже покойного сенатора Джона Маккейна освещается американскими телеканалами с большим размахом, чем все предыдущие турне здравствующего президента. Дональду Трампу на этой неделе вообще приходится нелегко – Маккейн даже мёртвый доставляет ему массу проблем и сбивает рейтинги. Во-первых, Трампу официально отказали в посещение похорон – это требование самого Маккейна. А во-вторых, пресса в грубой форме каждый день требовала от Трампа тёплых слов о сенаторе не только в Twitter, передает "ТВ Центр".

Трамп же, как мог, два дня держал оборону, даже запретил публиковать подготовленный Белым домом пресс-релиз в память о сенаторе. То, что президент Америки нервничает, было понятно даже по странным движениям флага на Белом доме. В субботу его приспустили, в понедельник утром опять подняли, а во второй половине дня под давлением общественности снова приспустили. И уже, как говорится в заявлении Трампа, не поднимут до дня похорон. Ну и в понедельник же Трамп, хоть и вскользь, но всё же почтил память Маккейна.

"Мы очень ценим всё, что сенатор Маккейн сделал для нашей страны. Так что, большое спасибо", - отметил президент США.

Причина, почему Трамп с огромным трудом выдавил из себя эти слова – на поверхности. Хотя Джон Маккейн и Дональд Трамп – однопартийцы, между ними всегда было жесточайшее соперничество, перетекающее в откровенные оскорбления. Маккейн критиковал Трампа за любой не то, чтобы шаг, а поворот головы в сторону России, ну а Трамп поднимал на смех военное прошлое Маккейна.

"Он не герой, ведь его взяли в плен. Мне больше нравятся люди, которые не попадали в плен", - отмечал Трамп.

Войной во Вьетнаме Маккейн не просто гордился – она всегда была его козырем во всех предвыборных кампаниях, включая президентскую. А ещё именно эта война стала причиной ненависти к России. Дело в том, что во Вьетнаме потерпела поражение не только Америка, но и лично Маккейн – в 1967 году его самолёт над Ханоем сбила советская ракета. Следующие пять лет Маккейн просидел в лагере для военнопленных. Его пытали, били по голове. В 1973-м он вышел на свободу, а уже 1981 году Маккейн принимает решение заняться политикой. И кажется, он пошёл в политику именно для того, чтобы мстить всему миру, и особенно России. И сомневаться в этом не приходится - до самой смерти он руководствовался идеологией, больше напоминающей помешательство на войне и мести.

"Маккейн действовал исключительно избирательным образом: в случае с сербским кризисом - защищая права косовского меньшинства. В случае с грузинским или украинским кризисом, наоборот – защищая якобы бесспорные права метрополий на то, чтобы эти национальные меньшинства угнетать", - сказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Джон Маккейн был неправ практически во всём на протяжении последних 40 лет. Он выступал за войну в Ираке, которая, я считаю, дестабилизировала Ближний Восток. Если посмотреть на карту, есть, по крайней мере, шесть стран, где Джон Маккейн поддерживал размещение американских войск. Если он на что-то жаловался, так на то, что мы где-то не воюем или, если воюем, уходим слишком рано. Да, нам нужны перемены, но нам не нужно менять режимы по всему миру, заниматься государственным строительством. Это дорого. Если мы будем перестраивать все остальные страны, нам не хватит денег на собственную", - сказал сенатор США от штата Кентукки Рэнд Пол.

Но внутренние проблемы страны для Маккейна были слишком скучны - не тот размах. Его лозунг - "Обезопасим мир с помощью демократии! Свергнем каждый режим". Американские политологи даже прозвали Маккейна "убеждённым сторонником ненужных войн". Причём, когда он разжигал очередную войну, казалось он будто входит в транс и теряет над собой контроль – потому что нёс откровенную чушь. К примеру, поддерживая Грузию в конфликте с Россией – он заявлял: "сегодня мы все грузины".

А в 2013 году уже на украинском Майдане, когда поддерживал свержение действующей власти, обещал поддержку не только от себя, а от всей Америки. Причём, его на Майдан никто не делегировал – приехал по собственному желанию.

"Всем украинцам говорю - Америка с вами!", - заявлял он.

Ну а через год, добившись своего – развала страны – предложил Украине идти дальше. Дальше – это не останавливаться и продолжать гражданскую войну.

"Дайте украинцам необходимое оружие. Необходимые денежные средства. Дайте им возможность сражаться. И они будут сражаться", - сказал Маккейн.

Но что самое ужасное – судьба Украины Маккейна никогда не волновала. В этом же интервью, буквально через пару слов, он по сути признаётся, что и кто является его главным раздражителем.

"Необходимо ввести жесткие санкции. Если взглянуть на происходящее с точки зрения Владимира Путина, то заметно, что он добивается успеха с минимальными потерями. И до тех пор, пока европейцы зависят от его энергетических запасов, их возможности будут ограничены", - подчеркнул он.

Правда, Маккейн тогда не пояснил, в каких именно возможностях ограничена Европа и главное – кто, почему и с какой целью её ограничивает? И, что самое интересное, сегодня, спустя четыре года после того интервью Маккейна, особенно интересно наблюдать, как по отношению к Европе ведёт себя Америка. Запугав ЕС вымышленной агрессией России, Америка фактически толкает Европу к торговой войне.

"Максимально радикализированные позиции не только не соответствуют, но противоречат настоящим американским интересам, которые рано или поздно должны будут вернуться в современный мир с его многообразием интересов, с его равенством отношений между государствами и с его верховенством международного права, которое отрицают Соединённые Штаты Америки нынешнего разлива, и которые всю свою жизнь, к сожалению, отрицал сенатор Маккейн несмотря на многословные и яркие лозунги, которыми он эту свою позицию отрицания международного права всемирно и всячески прикрывал. Всё выходит на поверхность", - сказал Константин Косачев.

А ещё на поверхность за считанные дни до смерти Маккейна вышло его главное детище. Его основным спонсором во времена предвыборных кампаний всегда был военно-промышленный комплекс. И он сделал для него невероятное. Можно сказать, умер только после того, как провернул главное дело всей жизни.

"Главное его достижение – это наращивание военного бюджета США. Бюджет сейчас 700 с лишним миллиардов долларов, и он превышает бюджет в совокупности 10-ти последующих стран. В этом есть заслуга Маккейна в большой степени. Причём, он это представлял как патриот своей страны, но для многих тех, кто с ним не согласны – это не патриотизм, это наоборот наносит ущерб", - сказал политолог Эдуард Лозанский.

Но ущерб – это уже не проблема Маккейна, оправдываться перед американцами будут его соратники. И таких, как показывают последние голосования в Сенате, уже слишком много. И что самое удивительное, это большинство не среди Демократов, что было бы логичным, это большинство среди Республиканцев. В Америке уже даже появилось определение этому движению – "крысы против Трампа". А главной крысой был именно Маккейн – он, как говорится, с корабля сбежал. Осталось только понять – потонет ли корабль.

"На самом деле, ничего не меняется с уходом Маккейна, потому что людей, которые одержимы идеей исключительности США в Соединённых Штатах Америки более чем достаточно. И в этом смысле, конечно же за Маккейном придут новые американские политики – имя им – легион", - подчеркнул Косачев.

Официально место Маккейна будет занято тем, кого назначит губернатор Аризоны. Но, главное не то, кто формально сядет на освободившийся стул, главное кто станет лидером ястребов и возглавит антироссийское направление, кто теперь будет придумывать и продавливать санкции?

"Такой кандидат есть и его имя хорошо известно – это сенатор Линдси Грэм. Это именно тот сенатор, который возглавил движение за новые санкции", - сказал Эдуард Лозанский.

Тому, что Маккейн и Грэм спелись есть объяснение – они оба военные лётчики. И также как Маккейн, Грэм убеждён, что для установления порядка в любой стране необходима военная сила. Грэм всегда и во всём поддерживал Маккейна. Они даже регулярно делали совместные заявления против Трампа и России, и в честь дружбы он даже последний антироссийский законопроект назвал в честь Маккейна. Возможно, на нём же поклялся продолжать и антироссийское дело. Ну, а его заявление после встречи Трампа с Путиным в Хельсинки служат ярким доказательством прогрессирующей русофобии.

"На его месте я проверил бы футбольный мяч на наличие подслушивающих устройств и ни за что не допустил, чтобы он попал в Белый дом", - говорил Грэм.

То, что Грэм подозревает Россию в шпионаже через мячик неудивительно, он вообще с 2017 года считает себя специалистом по кибервойне с Россией. И даже возглавляет новый подкомитет по вопросам компьютерной безопасности и кибероружия, который, что не удивительно, входил в состав сенатского комитета по делам вооруженных сил. Его возглавлял республиканец Джон Маккейн. В общем, Маккейн противостоял России в реальности, а Грэм - в виртуальной реальности. Словно двое из ларца боролись с Россией изо всех сил на всех фронтах.

"Тот факт, что была произведена атака на фундаментальные, абсолютно фундаментальные, свободные и справедливые выборы, должен встревожить всех нас", - сказал Маккейн.

Это интервью из нового американского документального антироссийского фильма. Он вышел в эфир 31 августа – в тот день, когда тело Маккейна привезли для прощания в Капитолий. Совпадение? Возможно. Но, получается так, что даже после смерти Маккейн продолжает двигать в массы одну единственную мысль: Россия уже 30 лет ведёт тайную политическую войну. Смешно, это слышать от Маккейна. Только жаль, что во время похорон смеяться неприлично.

Вера Щирова, Геннадий Свищенков, Екатерина Симанович, "В центре событий".