Бомбу в кафе "Сепар" заложили в ночь перед убийством Захарченко

Бомба, из-за взрыва которой погиб глава ДНР Александр Захарченко была заложена в кафе "Сепар" в ночь на 31 августа. Сама она оказалась безоболочным взрывным устройством, рассказал советника главы республики Александр Казаков.

Взрыв безоболочного взрывного устройства стал причиной гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на советника главы ДНР Александра Казакова.

"Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия - взрывная волна и огонь. Взрыв произошел в тот момент, когда они заходили внутрь кафе, закладка была сделана над дверью внутри. Первым шел охранник, он погиб сразу. Вторым заходил в кафе Александр Владимирович, затем еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев",- сказал он.

Казаков добавил, что закладка могла быть сделана в ночь с 30 на 31 августа и была приведена в действие дистанционно. По его мнению, операцию провели те же люди, которые убили ополченцев "Моторолу" и "Гиви".

Кроме того, в руководстве ДНР сообщили, что министр доходов и сборов Александр Тимофеев, который пострадал при взрыве в кафе "Сепар", находится в сознании. Его жизни ничто не угрожает.

"Жизни троих госпитализированных, в том числе Александра Тимофеева ничего не угрожает. У него множественные осколочные ранения и ожоги, но он в сознании", - заявил Казаков.

Лидер ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в Донецке в результате взрыва. Теракт произошел на бульваре Пушкина в кафе "Сепар". Глава ДНР скончался от полученной при взрыве черепно-мозговой травмы. Также погиб один из его охранников.