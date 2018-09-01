Собянин открыл регулярное движение электробусов в столице

В Москве на ВДНХ прошел запуск движения первого электробуса на городском маршруте. В мероприятии принял участие мэр города Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение первого электробуса на городском маршруте. Запуск прошел в торжественной обстановке на ВДНХ, сообщает TVC.ru.

"Поздравляю вас с большим событием - новый инновационный транспорт появился в Москве. Электробус на 18% потребляет меньше электроэнергии, чем троллейбус, и отличается от него единственно тем, что зарядка идет не по всему маршруту, а на конечных остановках. Это и более маневренный транспорт", - заявил Сергей Собянин во время церемонии запуска электробуса на маршрут.

По его словам, очень важно, что в России создается техника мирового уровня, отрабатываются технологии, которые только начинают применяться в больших городах.

"Москва введет тренды. Со временем электробусы заменят и московские автобусы, которые работают на дизельном топливе и бензине. Это значительно улучшит экологию. Это и пример для всех автолюбителей, которые, я надеюсь, тоже будут постепенно переходить на электрическую тягу - на электромобили", - подчеркнул глава города.

Ранее сообщалось, что первые электробусы выйдут на маршрут троллейбуса №73 "6-й микрорайон Бибирева - ВДНХ (южное)". До 30 сентября после запуска в электробусах будет действовать бесплатный проезд.

Московский электробус вмещает не менее 85 пассажиров. Там имеется 30 сидячих мест. Низкий уровень пола, наличие пандуса и накопительная площадка обеспечивают высокий комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных. Салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.

Также электробусы оснащены автоматической системой информирования, датчиками задымления и температуры, тревожными кнопками, системой видеонаблюдения.

Эти машины заряжаются с помощью пантографа на ультрабыстрых зарядных станциях, которые размещены на конечных остановках.