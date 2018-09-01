Собянин и Медведев осмотрели новый диагностический корпус клиники Hadassah в Сколково

Сергей Собянин и Дмитрий Медведев осмотрели новый диагностический корпус израильской клиники Hadassah. Он расположен в международном медицинском кластере "Сколково".

Мэр Москвы Сергей Собянин, а также премьер-министр России Дмитрий Медведев осмотрели новый диагностический корпус израильской клиники Hadassah в международном медицинском кластере (ММК) "Сколково". Об этом передает корреспондент Агентства "Москва".

"В 2015 году закон был принят, в течение года мы подобрали первого партнера для медицинского кластера - израильскую ведущую клинику Hadassah - и в течение полутора лет построили совместно корпус, обеспечили его новыми технологиями, оборудованием и предусмотрели здесь большой образовательный кластер, центр проведения конференций", - сказал Собянин.

По его словам, таким образом, кластер начинает выполнять сразу несколько функций.

"Во-первых, предоставление качественной медицинской помощи, во-вторых, обмен технологиями и опытом между израильскими коллегами в этом случае и нашими клиниками, обучение, переобучение, повышение квалификации наших московских врачей, возможность отправлять под эгидой Hadassah в Израиль. Значительная часть сотрудников, которые будут работать - это наши специалисты. Это значит, что они пройдут эту школу не на словах, а на деле", - подчеркнул он.

Также глава города поблагодарил Дмитрия Медведева за поддержку в создании медицинского кластера, "судьба которого была непростой". Собянин добавил,что в настоящее время многие инвесторы желают присоединиться к проекту.

"Я думаю, что можно считать, что медицинский кластер после всех трудностей и сложностей состоялся. Спасибо вам за поддержку", - сказал он.

В то же время Дмитрий Медведев выразил надежду, что корпус понравится москвичам.

"Фантастические впечатления. Это действительно первая ласточка, было много споров, но ведь главное - это вылечить человека, дать необходимые данные врачу, поставить необходимую медицинскую технику. Это здесь удалось", - сказал он.

В июне 2015 года был принят федеральный закон, согласно которому коммерческие клиники, созданные в рамках ММК, имеют право приглашать иностранных врачей, использовать зарубежные технологии, оборудование и лекарства.

Клинику Hadassah планируется открыть 5 сентября 2018 года. Это первая клиника, построенная на территории ММК в Сколково.