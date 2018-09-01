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В ЛНР опровергли бегство премьера Козлова из республики

18:24
  • суббота
  • 01 сентября 2018

В пресс-службе Совета министров ЛНР опровергли решение премьера республики Сергея Козлова покинуть ее. Там отметили, что у председателя Совета нет аккаунтов ни в одной из соцсетей.

Пресс-служба Совета министров самопровозглашенной Луганской народной республики опровергла информацию о том, что премьер-министр Сергей Козлов покинул ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.

"Председатель Совета министров ЛНР Сергей Козлов не имеет аккаунтов ни в одной из социальных сетей. Любая информация, размещенная в социальных сетях от его имени, не соответствует действительности", - отметили в пресс-службе Совета министров республики.

Ранее информация от лица Сергея Козлова о решении покинуть ЛНР появилась якобы в его Facebook. Отмечалось, что он сделал это на время "в целях безопасности". Также он попросил всех не поддаваться панике.

В настоящее время в ЛНР был введён режим повышенной боевой готовности. Мобилизованы подразделения МВД, народной милиции, министерства госбезопасности. Эти меры связаны с убийством главы соседней ДНР Александра Захарченко.

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