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В Москве мужчина выстрелил в оппонента в ходе ссоры

19:19
  • суббота
  • 01 сентября 2018

Мужчина несколько раз выстрелил в своего оппонента во время ссоры на западе Москвы. После этого он скрылся с места происшествия. В городе введен план "Перехват".

В Москве введен план "Перехват" после того, как  мужчина выстрелил в своего оппонента на западе Москвы и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на улице Академика Анохина, у дома №38. Мужчина во время ссоры несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета и скрылся на автомобиле.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Решается вопрос о госпитализации пострадавшего.

Злоумышленник скрылся на автомобиле Infinity.

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