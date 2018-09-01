Путин рассказал о пользе опыта работы в разведке в международных переговорах

​Президент России Владимир Путин заявил, что опыт работы в разведке помогает ему вести международные переговоры. Об этом он рассказал в разговоре с талантливыми школьниками.

Опыт работы в разведке помогает вести международные переговоры. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в беседе с талантливыми школьниками, передает "Интерфакс".

"Помогает, серьезно помогает", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос во время встречи с победителями олимпиад 2017-2018 учебного года.

Глава государства добавил, что есть разные виды разведдеятельности. В частности, аналитика. По его словам, потребителями такого рода аналитики являются политические инстанции, принимающие решения.

Аналитика для Путина важна, чтобы "сориентироваться, что происходит в том или ином регионе, что планируется в отношении нашей страны, либо в отношении ключевых моментов развития международной ситуации".

Также Путин рассказал, что, будучи сотрудником внешней разведки, он занимался добыванием информации за счет работы с самыми разными людьми - "и с журналистами, и с учеными, и со студентами, и с артистами".

"Это колоссальный опыт, и все они были лучше, чем я, вот что важно, потому что каждый из них в своей области был человеком значимым, серьезным, добивавшимся результатов", - отметил он.

Путин добавил, что этот опыт приучил его строить работу на основе идейной близости в широком смысле этого слова.