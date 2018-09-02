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Депутат Рады призвал Киев признаться в убийстве Захарченко

10:23
  • воскресенье
  • 02 сентября 2018

Депутат Рады Игорь Мосийчук призвал власти Украины взять на себя ответственность за убийство главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. По его словам, Киев имел полное право "расправиться с Захарченко".

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук обратился к властям страны с призывом взять на себя ответственность за убийство главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, сообщает РИА Новости.

По словам политика, Киев имел полное право "расправиться с Захарченко", а СБУ уже несколько раз готовила покушение на него.

Парламентарий назвал трусостью нежелание властей открыто признать причастность к гибели главы ДНР.

Лидер ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в Донецке в результате взрыва. Теракт произошел на бульваре Пушкина в кафе "Сепар". Глава ДНР скончался от полученной при взрыве черепно-мозговой травмы. Также погиб один из его охранников.

Спустя день советник погибшего главы ДНР Александр Казаков заявил, что покушение организовали Силы специальных операций Украины. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".

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