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В ходе КТО в Дагестане ликвидирован главарь бандгруппы

10:46
  • воскресенье
  • 02 сентября 2018

В Дагестане в ходе контртеррористической операции нейтрализовали главаря бандгруппы Абаса Хубаева, который причастен к нападению на сотрудников правоохранительных органов в конце августа.

В Дагестане ликвидирован главарь кизилюртовской банды Абас Хубаев, об этом "Интерфаксу" сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

По данным источника агентства, он причастен к нападению на полицейских 30 августа. Инцидент произошел на 738-м километре ФАД "Кавказ" в селе Тотурбийкала Хасавюртовского района. Мужчина напал на полицейских, которые хотели проверить у него документы. Двое сотрудников правоохранительных органов пострадали. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконного оборота оружия.

1 сентября преступник был обнаружен в лесу недалеко от села Тотурбийкала. На требование полицейских сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь.

"В ходе скоротечного боя преступник был нейтрализован. Его личность установлена - это бывший главарь банды Абас Хубаев, причастный к многочисленным нападениям и убийствам сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, в том числе к нападению на сотрудников ДПС у села Стальское Кизилюртовского района в июле 2018 года", - рассказали в НАК.

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