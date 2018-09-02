В Москве прощаются с Иосифом Кобзоном. Траурная церемония проходит в концертном зале имени Чайковского. Не прекращается поток людей, пришедших попрощаться с певцом. Иосиф Кобзон скончался на 81-ом году жизни.

Прощаться с Иосифом Кобзоном люди идут под его песни, которые в разные годы были неизменно созвучны времени, передает "ТВ Центр". Казалось, Иосиф Кобзон всегда будет рядом.

В концертном зале имени Чайковского не хватает свободных мест. На этой сцене еще недавно стоял он сам, когда провожали оперного певца Дмитрия Хворостовского и поэта Андрея Дементьева. Иосиф Давыдович уже тогда с трудом ходил, но стоило лишь взять в руки микрофон, как уникальный баритон звучал по-прежнему сильно и чисто.

"Был счастливый человек. Бог даровал ему талант, славу, семью. любовь. И я думаю, что ангелы для него будут петь", - поделилась артистка Тамара Гвердцители.

"Мы бывали во многих поездках, которые связаны в общем-то, с риском, потому что это горячие точки. И когда мне говорили, что с нами будет Кобзон, мне становился спокойнее, потому что он так себя вел, что в общем-то ничего не случилось, как будто это ординарная поездка в какое-то спокойное место", - рассказал певец Александр Маршал.

Букеты, охапки цветов - знак безмерного уважения к великому артисту - несут благодарные зрители, ученики, коллеги и по эстраде и Государственной Думе.

"Наша хоккейная семья потеряла своего лидера. Почему, потому что он действительно с нами был в самые трудные минуты, на Олимпийских играх в 80-е годы", - рассказал депутат Владислав Третьяк.

Иосиф Кобзон стал одним из тех, кто объединил, по сути, своей жизнью многие поколения нашей страны. 56 лет беззаветного служения публике на сцене и не только. Он был рядом с чернобыльцами, с советскими солдатами в Афганистане, со зрителями концертного зала на Дубровке, с жителями родного Донбасса, с военнослужащими в Сирии. С каждым из нас он, герой России, останется и теперь в своих песнях.

Борис Иванин, Егор Миронов, Евгений Рыбин, Виктор Мальцев, Сергей Сенченков."ТВ Центр".