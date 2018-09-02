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На прощание с главой ДНР пришли более 120 тысяч человек

11:41
  • воскресенье
  • 02 сентября 2018

В Донецке прощаются с главой ДНР Александром Захарченко. Он погиб в пятницу в результате теракта. Почтить память пришли более 120-ти тысяч человек. Траурные мероприятия будут проходить в течение всего дня.

Официально церемония прощения с Александром Захарченко началась в девять утра, но люди стали приходить намного раньше, сообщает "ТВ Центр".

Захарченко был человеком из народа. Родился в Донецке. Мать - русская, отец - украинец. Он работал шахтером, когда начал бороться за равные права для представителей обеих национальностей. Донбасс сумел защитить себя и во многом это заслуга Захарченко как командира.

Центр города полностью перекрыт для автомобилей. Это и меры безопасности. И возможность всем, кто желает проститься с Александром Захарченко, прийти сюда. Впечатление, что весь Донецк сегодня собрался в одном месте.

Почтить память главы ДНР приехали делегации из Луганска, Южной Осетии, Абхазии. Множество представителей России, в частности, Крыма. Здесь депутаты, сенаторы – все, кто считал Александра Захарченко другом нашей страны.

Убийство лидера стало для Донбасса колоссальным ударом. Траурные мероприятия будут проходить на протяжении всего дня. Похоронят главу ДНР на городском кладбище с воинскими почестями.

Петр Вершинин. Сергей Давидяк. "ТВ Центр". Донецк.

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