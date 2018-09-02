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Порядка 300 протестующих задержаны в немецком Хемнице

11:43
  • воскресенье
  • 02 сентября 2018

Десять тысяч человек вышли на улицы немецкого Хемница. Одни выражают недовольство миграционной политикой канцлера, другие выступают против ксенофобии. Полицейских в пять раз меньше, чем демонстрантов. Стражи порядка - пытаются не допустить столкновений. Сотни людей уже задержаны.

Драки, погромы, сопротивление властям и нацистские лозунги. Уже неделю Хемниц почти на военном положении, сообщает "ТВ Центр". Но такого количества демонстрантов, как в этот раз, еще не было. В общей сложности - 10 тысяч. С обеих сторон - сотни радикалов.

Чтобы угомонить демонстрантов, стражам порядка пришлось применить физическую силу и водометы. 300 человек задержаны. В больницах с ранениями находятся около десяти пострадавших.

Началось все с мирных демонстраций националистов и антифашистов. Одни выступали против миграционной политики Ангелы Меркель. Другие - призывали сказать нет ксенофобии. Сторонники ультраправых принесли с собой фотографии немцев, пострадавших от рук нелегалов.

Министр иностранных дел Германии заявил, что беспорядки в Хемнице шокируют, а нацистские приветствия на улицах - позор для страны. Ситуация в Саксонии находится в центре внимания общеевропейских властей. Однако стабилизировать обстановку это не помогает.

Кристина Мамиконян, Павел Румянцев, "ТВ Центр".

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Митинг против мигрантов в Хемнице, Германия
Митинг против мигрантов в Хемнице, Германия
Митинг против мигрантов в Хемнице, Германия
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