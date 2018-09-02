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В США раскрыли план ядерного уничтожения СССР и Китая

11:45
  • воскресенье
  • 02 сентября 2018

В 60-е годы прошлого века в США рассматривали возможность ядерного удара по СССР и Китаю. Цель – вывести страны из рядов крупных индустриальных держав путем уничтожения промышленности и около 70% населения.

Соединенные штаты планировали тотальное уничтожение Советского Союза и Китая. Об этом говорится в документах, которые рассекретил Архив национальной безопасности США, передает "ТВ Центр".

Согласно материалам 1964 года, Вашингтон допускал нанесение ядерных ударов по двум державам. Одним из главных критериев победы называли уничтожение промышленного потенциала СССР. Кроме того, американские военные рассматривали возможность массовой ликвидации населения. В плане указаны по-настоящему страшные цифры: в результате бомбардировок должны были погибнуть как минимум 70 процентов жителей советских городов.

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