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Собянин подвел итоги работ по благоустройству Москвы за два года

12:09
  • воскресенье
  • 02 сентября 2018

Преображение столицы, программа реконструкции и масштабное благоустройство. Итоги работ за последние два года подвел мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что над обликом столицы работали сотни специалистов. Лучших мэр наградил в Кремле.

На месте ЗИЛа теперь газоны и стройные березы. А здания бывшего завода на фоне пышной растительности смотрятся как арт - объекты, только намекая на промышленное прошлое района. Сегодня здесь парк "Тюфелева роща " -  новое и одновременно историческое название, которое эта местность носила еще в XIV веке, передает "ТВ Центр"

Свою собственную зеленую территорию получили почти сто тысяч москвичей. Именно столько людей проживет в прилегающих к новому парку районах. Для них это место - настоящий оазис. Парк создан по самым современным стандартам. Помимо необычного ландшафтного дизайна, здесь есть спортивные объекты и даже собственная смотровая площадка. Она выполнена в виде заводского конвейера. Своеобразный творческий отсыл к промышленной истории района.

Всех, кто создавал этот парк, а также занимался благоустройством Москвы по проекту "Моя улица", наградили в Кремле. Итоги работы за последние два года подвел мэр столицы Сергей Собянин.

"Порой, становится не по себе, когда вспоминаешь, каких "лестных" эпитетов мы с вами наслушались, когда перерыли центральные улицы Москвы, а сегодня мы говорим о том, что Москва изменилась, изменилась к лучшему, и это действительно так. И город открывается нам. Открывается хорошими дворами, скверами рядом с нашими домами, прекрасными улицами", - рассказал градоначальник.

Площадь перед главным входом на ВДНХ после реконструкции приобрела исторический вид. Теперь вместо асфальта гранитная плитка, газоны и аллеи с цветочными клумбами.

Хохловская площадь - теперь археологический парк под открытым небом. Долгое время она служила автостоянкой. 11 лет назад во время строительных работ здесь обнаружили фрагмент стены Белого города.  И жители попросили сохранить историю.

Еще одна столичная зона отдыха - уникальная в своем роде - ландшафтный парк в Митино. Теперь здесь можно не только посмотреть на курганы и городища XII века, но и сходить на концерт или спектакль, а также провести время на аттракционах или спортивных площадках. Лучшие проекты благоустройства столицы - это не только новые парки и скверы. Это еще и пешеходные зоны, которых, благодаря программе "Моя улица", стало значительно больше.   

Елена Сахно, Кирилл Леглер, Андрей Булычев, Михаил Федоров, "ТВ Центр".  

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