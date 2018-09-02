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"ТВ Центр" в прямом эфире покажет закрытие "Спасской башни"

12:09
  • воскресенье
  • 02 сентября 2018

В столице завершается военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Торжественную церемонию закрытия покажет "ТВ Центр" в восемь вечера. В течение десяти дней в столице можно было увидеть выступления военных оркестров, национальные танцы, конные шоу и другие сюрпризы от артистов со всего света.

Артисты максимально собраны, серьезны. Контролируют каждое свое движение. Это ведь только непосвященные думают, что маршировать просто. Важны и выправка, и отточенность жестов, и синхронность, и даже некоторая театральность пауз, чтобы все зрители ощутили важность момента, передает "ТВ Центр".

Конный манеж на фестивале публика никогда не обходит стороной. А в День Фрола и Лавра - тут вообще аншлаг. Этих святых на Руси почитали, как покровителей домашних животных и особенно - лошадей. В праздник их обычно не загружали работой, чистили, вкусно кормили, вплетали в гриву красивые ленты. На "Спасской башне" они, впрочем, всегда в особом почете.

Программа не дает заскучать весь день. Но кульминация традиционно - вечером. В пятницу свои выступления на фестивале начала его звезда - Мирей Матье. "Самая русская француженка", она уже в десятый раз поет на "Спасской башне".

По традиции, участники фестиваля выступили не только Красной площади, но и на столичных вокзалах, в садах и парках. А сегодня уже все готово к заключительному аккорду - грандиозной церемонии закрытия "Спасской башни". Трансляцию можно увидеть в воскресение вечером, 2 сентября, в 20.00 на телеканале "ТВ Центр". 

Юлия Богоманшина, Дмитрий Панов, Андрей Талалай, "ТВ Центр".

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Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
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