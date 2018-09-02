"ТВ Центр" в прямом эфире покажет закрытие "Спасской башни"

В столице завершается военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Торжественную церемонию закрытия покажет "ТВ Центр" в восемь вечера. В течение десяти дней в столице можно было увидеть выступления военных оркестров, национальные танцы, конные шоу и другие сюрпризы от артистов со всего света.

Артисты максимально собраны, серьезны. Контролируют каждое свое движение. Это ведь только непосвященные думают, что маршировать просто. Важны и выправка, и отточенность жестов, и синхронность, и даже некоторая театральность пауз, чтобы все зрители ощутили важность момента, передает "ТВ Центр".

Конный манеж на фестивале публика никогда не обходит стороной. А в День Фрола и Лавра - тут вообще аншлаг. Этих святых на Руси почитали, как покровителей домашних животных и особенно - лошадей. В праздник их обычно не загружали работой, чистили, вкусно кормили, вплетали в гриву красивые ленты. На "Спасской башне" они, впрочем, всегда в особом почете.

Программа не дает заскучать весь день. Но кульминация традиционно - вечером. В пятницу свои выступления на фестивале начала его звезда - Мирей Матье. "Самая русская француженка", она уже в десятый раз поет на "Спасской башне".

По традиции, участники фестиваля выступили не только Красной площади, но и на столичных вокзалах, в садах и парках. А сегодня уже все готово к заключительному аккорду - грандиозной церемонии закрытия "Спасской башни". Трансляцию можно увидеть в воскресение вечером, 2 сентября, в 20.00 на телеканале "ТВ Центр".

Юлия Богоманшина, Дмитрий Панов, Андрей Талалай, "ТВ Центр".