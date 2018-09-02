В Иркутской области пропал вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара" с тремя людьми на борту. Он проводил геологическую разведку. На его поиски вылетел вертолет Ми-8 Росавиации.
Вертолет Ми-8 пропал в Иркутской области во время проведения геологической разведки, сообщает ТАСС.
"Вертолет принадлежит авиакомпании "Ангара". С ним утеряна связь, сейчас организованы поиски", - рассказал собеседник агентства.
На борту находились три человека. Обстоятельства ЧП выясняются. На поиски пропавшего воздушного судка вылетел вертолет Ми-8 Росгвардии.