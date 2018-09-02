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Вертолет Ми-8 пропал в Иркутской области

11:30
  • воскресенье
  • 02 сентября 2018

В Иркутской области пропал вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара" с тремя людьми на борту. Он проводил геологическую разведку. На его поиски вылетел вертолет Ми-8 Росавиации.

Вертолет Ми-8 пропал в Иркутской области во время проведения геологической разведки, сообщает ТАСС.

"Вертолет принадлежит авиакомпании "Ангара". С ним утеряна связь, сейчас организованы поиски", - рассказал собеседник агентства.

На борту находились три человека. Обстоятельства ЧП выясняются. На поиски пропавшего воздушного судка вылетел вертолет Ми-8 Росгвардии.

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