Черные ящики загоревшегося в Сочи самолета доставили в Москву

Черные ящики загоревшегося в Сочи Boeing 737 доставили на расшифровку в Москву. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

Бортовые самописцы загоревшегося в Сочи Boeing 737 доставлены в Москву, сообщает ТАСС.

Они находятся в удовлетворительном состоянии, в ближайшее время специалисты приступят к расшифровке.

1 сентября в аэропорту Сочи пассажирский самолет Boeing 737, следовавший из Москвы, при посадке выкатился за пределы ВПП и упал в русло реки. При этом, на воздушном судне произошел пожар. Изначально сообщалось, что на борту находились 164 пассажира, однако по данным Росавиации, их было 166 человек. Также там были шесть членов экипажа. В результате инцидента пострадали 18 человек. Также от сердечного приступа скончался один из сотрудников воздушной гавани.