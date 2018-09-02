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Путин и Медведев приехали проститься с Кобзоном

12:36
  • воскресенье
  • 02 сентября 2018

Президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев приехали на церемонию прощания с Иосифом Кобзоном. Глава государства возложил цветы и несколько минут простоял, склонив голову.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев приехали на церемонию прощания с народным артистом СССР, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, сообщает РИА Новости.

Глава государства почтил память Кобзона минутой молчания - склонив голову, президент постоял у гроба и возложил букет. После чего Путин подошел высказать слова поддержки вдове, детям и внукам артиста.

Медведев также возложил цветы к гробу Кобзона, почтил его память и выразил соболезнования.

Церемония прощания с народным артистом проходит в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни. Начиная с "двухтысячных" годов певец страдал от рака, перенес несколько операций. Похоронят артиста 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом с матерью.

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Владимир Путин на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном
Владимир Путин на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном
Дмитрий Медведев на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном
Дмитрий Медведев на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном
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