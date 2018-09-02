Главный архитектор Москвы рассказал об особенностях "Зарядья"

Москва на этой неделе вошла в тройку самых фотографируемых городов мира. Рейтинг основан на статистике популярного портала Dreamstime. У российской столицы второе место - сразу вслед за Нью-Йорком. Третий - Лондон. Для Москвы попадание в различные "топы" - стало уже привычным. И не в последнюю очередь дело в коренном изменении внешнего облика города.

О принципах формирования современной городской среды в интервью "Московской неделе" на телеканале "ТВ Центр" рассказал главный архитектор столицы - Сергей Кузнецов.

- Сергей Олегович, парк "Зарядье" журнал Time, его журналисты, признали одним из ста лучших мест на планете. Как вы думаете, почему? Все ли удалось в этом проекте, и есть ли что-то, что вас удивило или поразило в уже получившемся парке?

- Парк действительно... Во-первых, надо сказать, что он очень необычный вообще. Тут родилась новая технология пространства, которой в мире в принципе не было примеров. Это же не просто парк, мы парком его называем для удобства. Здесь масса функций. Например, какие-то вещи здесь появляются очень спонтанно, и он живет своей жизнью. Невозможно спрогнозировать, что здесь будет через неделю, через две. И это всегда очень радостно, конструктивно, интересно. Мне кажется, тут действительно выбор журнала Time справедливый.

- Действительно. Так получилось, что в последнее время вольно или невольно вы являетесь инициатором таких общественных дискуссий. По поводу Старого Арбата. Вы назвали эту пешеходную улицу, если я правильно помню, "чересчур длинной".

- Для пешеходной улицы, да.

- Некоторое время назад, когда создавали единое пешеходное пространство между Воробьевыми горами и Кремлем, как раз очень гордились его протяженностью. Неужели в этом случае можно "переборщить"? Или у Арбата есть какие-то свои особенности?

- Смотрите. Просто разница между пешеходной улицей и пешеходным пространством, на котором удобно гулять, кататься на велосипеде и находиться там как вот в зоне, в парковой зоне - это, в общем, две большие разницы. Например, проект пешеходного Арбата когда-то стало очень важным для города. Но это был просто город другой. С другой схемой потребления, с другим уровнем автомобилизации. А те активности, которые возникали, соответствовали моменту. Да, сегодня актуально, что это пешеходная улица. Завтра это актуально, что по ней ездят машины. Может быть мы еще увидим, как эти сегодняшние наши длинные пешеходные маршруты будут превращаться во что-то иное, не обязательно в маршруты для машин. Потому что понятно, что любая городская тема, любой городской проект - он должен быть живой. Потому что город живой, люди живые, меняются, поколения меняются, мода меняется, одни и те же люди живут по-разному, чуть ли не каждый день.

- Сергей Олегович, а что первично - что вторично? Сначала меняются люди, а потом под них подстраивается городская среда? Или те преобразования, которые сейчас идут в Москве, как в центре города, так и на окраинах, сами по себе способны вызвать какие-то изменения в самоощущении москвичей, в их психологии, в том, как они воспринимают город и себя в этом городе?

- Сначала меняется представление людей, кто отвечает за процесс. Мы же в Москве... население не поменялось за последние 10 лет на сто процентов. А менеджмент городской поменялся. И вот мы видим изменения. Тут конечно очевидно, что сначала поменялась среда, потом люди поменяли свое отношение. Почувствовали, потрогали, стали в этом жить. И им это понравилось.

- А вам это усложняет работу? Планку поднимает следующих проектов?

- На самом деле оно больше упрощает. Все-таки кредит доверия, который формируется, благодаря таким вот сделанным вещам, которые делались, да, когда-то через силу, через сопротивление... Потому что, когда делался конкурс, например, на парк, сопротивление было очень высоким. Почему иностранные архитекторы оказались, почему мы делаем какую-то нетрадиционную вещь, там, например, вопрос, почему мы не ставим забор вокруг парка был чуть ли не лидирующим... Ко мне приходили депутаты и говорили, что вот вы - архитектор, а не знаете, что в парке главное - решетки.

- Даже так?

- Даже так, да. Как не стыдно этих азов не знать! Но сегодня мы понимаем, что отсутствие ограждений вокруг Зарядья является одним из ключевых элементов, почему люди дружелюбно его воспринимают. Поэтому, да, - правда, планка, ожидания уже другие у людей, уже ты не можешь позволить себе где-то там пройти, формально отнестись. И приятнее работать, когда, да, лучше иметь дело с этими ожиданиями, чем с постоянным таким недоверием.

- Спасибо, Сергей Олегович. Будем ждать новых проектов.

- Спасибо.