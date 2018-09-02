ВЦИОМ прогнозирует победу Собянина на выборах в Москве

Ровно неделя остается до главного политического события этой осени в столице - выборов мэра Москвы. У горожан, которые 9 сентября не смогут проголосовать по месту регистрации, еще есть время подать соответствующее заявление до 5 сентября на портале госуслуг или в территориальных избирательных комиссиях в Москве и до 7 сентября в многофункциональных центрах или участковых комиссиях, в том числе за пределами города. Ну а кандидаты продолжают агитацию.

Избирательная кампания по выборам мэра столицы вышла на финишную прямую, передает "ТВ Центр". Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенному в начале августа, в предвыборной гонке лидирует Сергей Собянин. По словам главы ВЦИОМ, 67% респондентов из тех, кто точно намерен прийти на выборы, готовы отдать за Собянина свои голоса.

Действующий мэр - кандидат-самовыдвиженец. Наказы избирателей легли в основу его предвыборной программы, которая получила название "Мой район". Ее цель - создание единого стандарта качества жизни в мегаполисе.

"Если смотреть в "среднем по больнице", в среднем по городу, все замечательно, но в отдельных районах не хватает поликлиники, в другом районе не хватает детского дошкольного учреждения, в третьем нет парка, в четвертом не хватает спортивных или культурных учреждений, или организаций. В среднем эту проблему не решить. Ее надо решать конкретно в привязке к конкретному району", - рассказал Собянин.

Наказы избирателей собирали волонтеры. В команде Собянина их шесть тысяч. Перед соблазном примерить их модную форменную футболку не устоял даже Максим Галкин. Были в штабе кандидата и другие звезды: хоккеист Александр Овечкин, телеведущий Николай Дроздов, худрук театра наций Евгений Миронов.

В городских парках и на улицах – предвыборные пикеты. Москвичам предлагают отправиться в виртуальное историческое путешествие по столице. Сложнее - заглянуть в будущее. Основная интрига предстоящих выборов – кто займет второе место. По результатам опроса, это кандидат от КПРФ Вадим Кумин. За него готовы отдать голоса 7 процентов респондентов.

Коммунисты опережают своих вечных соперников либерал - демократов всего на процент. Это в рамках статистической погрешности. Голосовать за Михаила Дегтярева готовы 6% опрошенных. Кандидат делает ставку на развитие туризма, а еще на партию. Рядом с Дегтяревым - бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Руководитель думского комитета по физической культуре и спорту уже участвовал в выборах мэра Москвы в 2013. В этот раз предвыборную программу доработал, назвав ее "Москва 2:0".

Другой кандидат Илья Свиридов активно осваивает социальные сети. Пока, по данным опроса, Свиридов на четвертом месте - с тремя процентами голосов. Он возглавляет совет муниципальных депутатов Таганского района. Свиридов предлагает провести реформу местного самоуправления для того, чтобы значительная часть полномочий префектур и управ была передана местным выборным органам. С подписчиками он делится неожиданными подробностями из детства.

"Осенью, когда школа начиналась, была пора грибов и шампиньоны пробивались через асфальт. Мы собирали эти шампиньоны, бабушка мне не давала их есть, дедушка ел. Мне бабушка не давала, а дедушка – нормально", - рассказал Свиридов.

Последним в избирательную гонку буквально ворвался кандидат от партии "Союз горожан" Михаил Балакин. Судя по опросу, за него готовы проголосовать 2% респондентов. Балакин обещает "Построить всех" - это его предвыборный слоган, который чаще, впрочем, используют оппоненты, припоминая кандидату руководство обанкротившейся группы компаний "Су – 155".

Эта избирательная кампания могла бы быть еще ярче. Избиратели предвкушали схватку века: Сергей Троицкий, более известный как Паук против Никиты Джигурды. Однако ни Джигурда, ни Паук, ни многие другие необходимого количества подписей для регистрации не собрали, зато получили порцию пиара.

А пока одни соревновались в острословии, другие к выборам серьезно готовились. Многое зависит и от того, как пройдет голосование. За его ходом и подсчетом бюллетеней, помимо видеокамер, будут следить общественные наблюдатели. А это четыре тысячи человек.

Впервые москвичи смогут проголосовать за пределами столицы в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях. Никаких открепительных удостоверений и сложных процедур. Нужно лишь оформить заявление в МФЦ, на сайте госуслуг или в участковой избирательной комиссии. Они, кстати, заработали на этой неделе. 9 сентября все участки будут открыты до 10 вечера, так что проголосовать на этих выборах просто как никогда.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".