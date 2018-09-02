Реконструкция Бородинской битвы прошла без Наполеона и Кутузова

Под Можайском прошла реконструкция Бородинской битвы 1812 года. На поле приехали участники военно-исторических клубов России, Белоруссии, Франции, Чехии, Германии, Бельгии и Англии. Но Наполеона Бонапарта и Михаила Кутузова не было.

На Бородинском поле сегодня "смешались в кучу кони, люди". Реконструкторы воссоздают легендарное сражение 1812 года, в котором сошлись армии Кутузова и Наполеона, передает "ТВ Центр".

В этом году в действе принимают участие более двух тысяч человек из военно-исторических клубов России, Белоруссии, Франции, Чехии, Германии, Бельгии и Англии. Интересно, что все они могут менять и род занятий, и даже "гражданство" – в один год быть гвардейцами Александра I, а в другой – французскими артиллеристами. И только Кутузова и Наполеона всегда изображают одни и те же люди. И если по каким-то причинам они не могут принять участие в реконструкции, как это произошло сегодня, армии сражаются без полководцев. Впрочем, на исход битвы это точно не повлияет.