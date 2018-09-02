Эрдоган отказался "просить разрешение" на покупку С-400

Турция не будет "просить разрешение у кого-либо" на покупку зенитно-ракетных комплексов С-400. Ранее США призывали Анкару отказаться от покупки российских комплексов.

Турция намерена добиться независимости своей экономики, об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

В частности, он упомянул соглашение о покупке зенитно-ракетных комплексов С-400 у России, против чего выступают США.

"Мы заключили с Россией сделку по С-400. Некоторых это заботит. Извините, но мы не будем спрашивать разрешения у кого-либо",- отметил Эрдоган.

Турецкая сторона обозначила необходимость ЗРК для защиты своей территории в случае ухудшения отношений с Ираном из-за Сирии. При этом в Вашингтоне ранее предупреждали, что реализация российско-турецкого контракта может повлечь за собой санкции в отношении Анкары.

2 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Штаты соблюдать обязательства по контракту на поставку истребителей F-35.