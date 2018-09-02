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В ЛНР сообщили об активизации ВСУ в Донбассе

15:15
  • воскресенье
  • 02 сентября 2018

В ЛНР зафиксировали активность украинских снайперов и диверсантов у линии соприкосновения. Власти самопровозглашенной республики полагают, что ВСУ хотят спровоцировать на ответные действия.

Снайперы и диверсанты ВСУ активизировались у линии соприкосновения в Донбассе, об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Речь идет о населенном пункте Счастье, который контролируется Украиной. Марочко считает, что ВСУ хотят спровоцировать военнослужащих ЛНР на ответные действия в период перемирия, которое наступило 29 августа.

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