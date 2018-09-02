В ЛНР сообщили об активизации ВСУ в Донбассе

В ЛНР зафиксировали активность украинских снайперов и диверсантов у линии соприкосновения. Власти самопровозглашенной республики полагают, что ВСУ хотят спровоцировать на ответные действия.

Снайперы и диверсанты ВСУ активизировались у линии соприкосновения в Донбассе, об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко, передает РИА Новости. Речь идет о населенном пункте Счастье, который контролируется Украиной. Марочко считает, что ВСУ хотят спровоцировать военнослужащих ЛНР на ответные действия в период перемирия, которое наступило 29 августа.