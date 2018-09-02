Собянин предложил присвоить театральному центру на Дубровке имя Кобзона

Мэр Москвы Сергей Собянин хочет увековечить память об Иосифе Кобзоне, присвоив его имя театральному центру на Дубровке. В 2002 году артист вел переговоры с террористами, которые захватили заложников, и лично вывел нескольких человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил присвоить имя народного артиста СССР Иосифа Кобзона театральному центру на Дубровке.

"Сегодня простились с Иосифом Давыдовичем Кобзоном. Для увековечения его памяти можно было бы, на мой взгляд, подумать о присвоении его имени театральному центру на Дубровке. Иосиф Давыдович принимал непосредственное участие в спасении заложников и в течение всех последующих лет поддерживал связь с родственниками погибших и потерпевшими при теракте на Дубровке", - написал Собянин во "Вконтакте".

23 октября 2002 в театральном центре на Дубровке во время мюзикла "Норд-Ост" террористы взяли в заложники более 900 человек и удерживали их взаперти более трех дней. Кобзон принимал участие в переговорах с террористами и вывел из здания беременную женщину и несколько детей.