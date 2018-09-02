ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин предложил присвоить театральному центру на Дубровке имя Кобзона

15:34
  • воскресенье
  • 02 сентября 2018

Мэр Москвы Сергей Собянин хочет увековечить память об Иосифе Кобзоне, присвоив его имя театральному центру на Дубровке. В 2002 году артист вел переговоры с террористами, которые захватили заложников, и лично вывел нескольких человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил присвоить имя народного артиста СССР Иосифа Кобзона театральному центру на Дубровке.

"Сегодня простились с Иосифом Давыдовичем Кобзоном. Для увековечения его памяти можно было бы, на мой взгляд, подумать о присвоении его имени театральному центру на Дубровке. Иосиф Давыдович принимал непосредственное участие в спасении заложников и в течение всех последующих лет поддерживал связь с родственниками погибших и потерпевшими при теракте на Дубровке", - написал Собянин во "Вконтакте".

 

23 октября 2002 в театральном центре на Дубровке во время мюзикла "Норд-Ост" террористы взяли в заложники более 900 человек и удерживали их взаперти более трех дней. Кобзон принимал участие в переговорах с террористами и вывел из здания беременную женщину и несколько детей.

Читайте также:
Главное сегодня
Иосиф Кобзон
Иосиф Кобзон
Захват здания театрального центра на Дубровке
Захват здания театрального центра на Дубровке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение