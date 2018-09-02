В Кремле рассказали, как Путин работал над обращением по пенсионной реформе

Решение об обращении по повышению пенсионного возраста было принято президентом Владимиром Путиным моментально. Над текстом глава государства работал самостоятельно, рассказали в Кремле.

Президент России Владимир Путин моментально принял решение выступить с обращением по изменениям в пенсионном законодательстве моментально, об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Его (Путина- прим. ред.) решение выступить с обращением по пенсионным делам - это решение было принято президентом моментально, он о нем объявил, и буквально на следующий день уже утром мы записывали его обращение", - сообщил он в эфире телеканала "Россия 1".

Спикер Кремля добавил, что Путин самостоятельно работал над текстом: сам правил и сам озвучивал.

29 августа Путин выступил с телеобращением, в ходе которого объявил о смягчении изменений в пенсионном законодательстве. В частности, глава государства предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет – до 60 лет, разрешить многодетным матерям выходить на пенсию досрочно, ввести ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, поднять пособие по безработице для людей предпенсионного возраста.