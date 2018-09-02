ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле рассказали, как Путин работал над обращением по пенсионной реформе

16:39
  • воскресенье
  • 02 сентября 2018

Решение об обращении по повышению пенсионного возраста было принято президентом Владимиром Путиным моментально. Над текстом глава государства работал самостоятельно, рассказали в Кремле.

Президент России Владимир Путин моментально принял решение выступить с обращением по изменениям в пенсионном законодательстве моментально, об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Его (Путина- прим. ред.) решение выступить с обращением по пенсионным делам - это решение было принято президентом моментально, он о нем объявил, и буквально на следующий день уже утром мы записывали его обращение", - сообщил он в эфире телеканала "Россия 1".

Спикер Кремля добавил, что Путин самостоятельно работал над текстом: сам правил и сам озвучивал.

29 августа Путин выступил с телеобращением, в ходе которого объявил о смягчении изменений в пенсионном законодательстве. В частности, глава государства предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет – до 60 лет, разрешить многодетным матерям выходить на пенсию досрочно, ввести ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, поднять пособие по безработице для людей предпенсионного возраста.

Читайте также:
Главное сегодня
Кремль
Кремль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение