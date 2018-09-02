В Донбасс прибыли наемники из США и Канады

На территорию Донбасса прибыли военные из США и Канады. В самопровозглашенной ДНР не исключают, что наемники будут принимать участие в наступательной операции на регион.

На территорию Донбасса прибыли высокопоставленные военнослужащие из США и Канады, об этом РИА Новости сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"Нашей разведкой отмечается прибытие большого количества иностранных военнослужащих в подразделения 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригад, сосредотачивающихся в районе населенного пункта Урзуф. Также отмечено прибытие группы высокопоставленных военнослужащих Вооруженных сил США и Канады в штаб ОТГ "Восток", - отметил он.

В ДНР предполагают, что американские и канадские военнослужащие будут принимать участие в наступательной операции на регион.

Ранее в ЛНР рассказали, что на линии соприкосновения активизировались украинские снайперы и диверсанты.