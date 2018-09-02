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Песков рассказал о реакции животных на отдых Путина в Тыве

16:25
  • воскресенье
  • 02 сентября 2018

Во время отдыха президента России Владимира Путина в Тыве были соблюдены все меры безопасности. Однако дикие животные главу государства не беспокоили.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о безопасности во время отдыха главы государства Владимира Путина в Тыве, передает РИА Новости.

Он рассказал, что там ходят медведи и даже охрана берет с собой вооружение.

"Ну сами представьте, медведь дурак что ли, если он Путина увидит, он будет себя вести прилично конечно", - пошутил Песков в эфире телеканала "Россия-1".

Даже козероги, которые считаются самыми пугливыми животными, не стали убегать, увидев президента. "Продолжали пастись и, как кто-то пошутил, наверное, признали", - рассказал Песков с улыбкой.

Спикер Кремля добавил, что Путин пять часов ходил по годам на высоте 1800 метров. Президент старается ежедневно заниматься спортом, чтобы быть в хорошей физической форме.

"Как я понимаю, часа полтора (длятся занятия спортом – прим. ред.). Потому что он меньше часа плавает, практически ежедневно, когда есть возможность, когда нет затяжных командировок, свой ежедневный километр... И в зале занимается, и в хоккей играет", - рассказал Песков.

В минувшие выходные Владимир Путин отдохнул в Республике Тыва. Он любовался красотами региона в горах и лесу, а также совершил прогулку на катере по водоему. Его сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.

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