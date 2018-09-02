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Захарченко похоронили с воинскими почестями в Донецке

17:51
  • воскресенье
  • 02 сентября 2018

В Донецке похоронили главу самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Ритуал был совершен с воинскими почестями под артиллерийский и оружейный салют. Вопрос о проведении выборов нового главы пока не стоит.

Главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко похоронили с воинскими почестями на кладбище "Донецкое море" в Ленинском районе столицы, сообщает ТАСС.

Ритуал погребения сопровождался артиллерийским и оружейным салютом. На церемонии присутствовали 200 человек.

Утром прошла церемония прощания с Захарченко. На нее пришли порядка 120 тысяч человек. 

Как сообщил "Интерфаксу" советник Захарченко Александр Казаков, вопрос о проведении выборов нового главы в ДНР на повестке для пока не стоит.

Лидер ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в Донецке в результате взрыва. Теракт произошел на бульваре Пушкина в кафе "Сепар". Глава ДНР скончался от полученной при взрыве черепно-мозговой травмы. Также погиб один из его охранников.

Спустя день советник погибшего главы ДНР Александр Казаков заявил, что покушение организовали Силы специальных операций Украины. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".

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