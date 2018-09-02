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Кобзона похоронили под музыку из к/ф "Семнадцать мгновений весны"

16:51
  • воскресенье
  • 02 сентября 2018

В Москве завершилась церемония похорон певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Он похоронен в иудейской части Востряковского кладбища, рядом с матерью.

Народного артиста и депутата Госдумы Иосифа Кобзона похоронили на Востряковском кладбище Москвы рядом с могилой матери, передает ТАСС.

Церемония была проведена по иудейским традициям. Кобзон был погребен под звуки гимна России и залпы почетного караула. В завершении оркестр исполнил "Песню о далекой родине" из кинофильма "Семнадцать мгновений весны".

Утром 2 сентября в московском Концертном зале имени П. И. Чайковского состоялось прощание с певцом. Проститься пришли порядка шести тысяч человек, в том числе президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

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Иосиф Кобзон
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