Кобзона похоронили под музыку из к/ф "Семнадцать мгновений весны"

В Москве завершилась церемония похорон певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Он похоронен в иудейской части Востряковского кладбища, рядом с матерью.

Народного артиста и депутата Госдумы Иосифа Кобзона похоронили на Востряковском кладбище Москвы рядом с могилой матери, передает ТАСС.

Церемония была проведена по иудейским традициям. Кобзон был погребен под звуки гимна России и залпы почетного караула. В завершении оркестр исполнил "Песню о далекой родине" из кинофильма "Семнадцать мгновений весны".

Утром 2 сентября в московском Концертном зале имени П. И. Чайковского состоялось прощание с певцом. Проститься пришли порядка шести тысяч человек, в том числе президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни.