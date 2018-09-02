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При крушении молдавского вертолета в Афганистане погибли 12 человек

18:31
  • воскресенье
  • 02 сентября 2018

В Афганистане после взлета с военной базы разбился вертолет молдавской компании. При падении погибли два члена экипажа и 10 пассажиров. Выжили двое.

В Афганистане потерпел крушение вертолет молдавской компании, погибли 12 человек, передает РИА Новости.

Сообщается, что вертолет MI-8 MTV авиакомпании Valan International Cargo Charter рухнул на землю через некоторое время после взлета с военной базы с военной базы города Мазари-Шариф.

На борту находились три члена экипажа – граждане Украины и 11 пассажиров – граждане Афганистана. Погибли два члена экипажа и 10 пассажиров.

В Органе гражданской авиации Молдовы начато расследование причин крушения.  

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