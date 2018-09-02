В Сети появилась запись разговора пранкеров с Полтораком от лица Порошенко

В интернете появилась запись телефонного разговора министра обороны Украины Степана Полторака с российскими пранкерами от имени президента Петра Порошенко. В разговоре они "приказали" отвести вооружение из зоны конфликта ДНР и предложили написать заявление об отставке.

В Сети появилась запись (в ней присутствует нецензурная речь - прим. ред.) разговора министра обороны Украины Степана Полторака с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) от имени президента Украины Петра Порошенко.

Голос на записи действительно принадлежит украинскому лидеру - Вован и Лексус смонтировали фразы из других телефонных разговоров главы государства. В разговоре "Порошенко" потребовал от министра обороны отвести вооружение из зоны конфликта ДНР и предложил написать заявление об отставке.

В свою очередь в Минобороны Украины назвали звонок "попыткой провокации" против главы ведомства.