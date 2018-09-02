Поиски пропавшего в Иркутской области Ми-8 приостановлены

Операцию по поиску пропавшего Ми-8 под Иркутском отложили до утра из-за наступления темноты. Утром вертолет перестал выходить на связь, на его борту находились три человека.

Поиски пропавшего в Иркутской области вертолета Ми-8 приостановлены из-за темноты, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный центр МЧС.

"Завтра будут привлечены четыре борта Ми-8 и Ан-26 из Иркутска. Проанализировав различные данные, зона поисков завтра будет поделена на несколько секторов для каждого воздушного судна. Будем смотреть на костры и иные следы", - рассказал собеседник агентства.

Никаких сведений от экипажа пока не поступало. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России начало проверку.

Утром 2 сентября В Иркутской области пропал вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара" с тремя людьми на борту. Он проводил геологическую разведку.