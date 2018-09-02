ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Поиски пропавшего в Иркутской области Ми-8 приостановлены

19:44
  • воскресенье
  • 02 сентября 2018

Операцию по поиску пропавшего Ми-8 под Иркутском отложили до утра из-за наступления темноты. Утром вертолет перестал выходить на связь, на его борту находились три человека.

Поиски пропавшего в Иркутской области вертолета Ми-8 приостановлены из-за темноты, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный центр МЧС.

"Завтра будут привлечены четыре борта Ми-8 и Ан-26 из Иркутска. Проанализировав различные данные, зона поисков завтра будет поделена на несколько секторов для каждого воздушного судна. Будем смотреть на костры и иные следы", - рассказал собеседник агентства.

Никаких сведений от экипажа пока не поступало. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России начало проверку.   

Утром 2 сентября В Иркутской области пропал вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара" с тремя людьми на борту. Он проводил геологическую разведку.

Читайте также:
Главное сегодня
Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение