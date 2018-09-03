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В Иркутской области нашли пропавший вертолет Ми-8

07:02
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

Спасатели нашли пропавший в Иркутской области вертолет Ми-8. Информации о состоянии экипажа в настоящий момент нет. Воздушное судно перестало выходить на связь утром 2 сентября. На борту находились три человека.

В Иркутской области в 06:30 по московскому времени обнаружен пропавший ранее вертолет Ми-8, передает ТАСС.

Туда отправлен борт со спасателями. Подтвержденной информации об экипаже в настоящий момент нет.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что в Казачинско-Ленском районе было найдено место предполагаемой аварии. При этом отмечалось, что работе спасателей мешают погодные условия, в частности низкий туман.

Ми-8 авиакомпании "Ангара", проводивший геологическую разведку, пропал в Иркутской области утром 2 сентября. На борту находились три человека.

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