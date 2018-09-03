По факту убийства полицейского на станции "Курская" возбуждено уголовное дело

В московском метро на станции "Курская" неизвестный застрелил полицейского. Тот скончался на месте от ранения в голову. Заведено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. В МВД опубликовали приметы подозреваемого.

На станции "Курская" московского метро был убит сотрудник полиции, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления ведомства Юлии Ивановой.

Дело заведено по статье о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. На месте случившегося работают следователи. Здание вестибюля оцепили.

Полицейский был застрелен неизвестным мужчиной. Согласно опубликованным на сайте столичного МВД приметам, он "кавказской или азиатской внешности", на вид ему 40-45 лет, рост - от 160 до 165 сантиметров. Злоумышленник выстрелил сотруднику правоохранительных органов в голову, тот скончался на месте. В городе был объявлен план "Сирена".