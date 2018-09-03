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Немецкие СМИ назвали учения "Восток-2018" сигналом всему миру

07:23
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

"Сигнал всему миру" и "воплощение страхов США" - так эксперты немецкого издания Handelsblatt охарактеризовали грядущие российские учения "Восток-2018". Они будут проводиться с 11 по 15 сентября и станут самыми масштабными в стране с 1981 года. В них примут участие более тысячи летательных аппаратов и почти 300 тысяч военнослужащих.

Эксперты немецкого делового издания Handelsblatt заявили, что российские учения "Восток-2018" являются "мощным сигналом для всего мира". Информацию передает "Газета.ру".

Как отмечается в публикации, проведение этих учений подчеркивает тот факт, что Россия не находится в изоляции, а в ее союзниках остается одна из самых могущественных держав планеты (имеется в виду Китай). Эксперты также обратили внимание на "воплощение страхов" Соединенных Штатов о тесных военных контактах Москвы и Пекина.

Учения "Восток-2018" будут проводиться с 11 по 15 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что маневров такого масштаба в России не происходило с 1981 года. В них, в частности, будут задействованы более тысячи летательных аппаратов и почти 300 тысяч военнослужащих.

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