Макрон заявил о мечте Путина "демонтировать Евросоюз"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что уважает Владимира Путина, но при этом российский лидер мечтает о "демонтаже Еврсоюза". Ранее Макрон отмечал, что страны ЕС должны строить новую архитектуру безопасности на континенте вместе с Россией.

Президент Франции Эмманюэль Макрон дал интервью шведскому телеканалу CBT, в котором высказался об отношении российского лидера Владимира Путина к Евросоюзу. Выдержку из интервью цитирует ТАСС.

"Я постоянно контактирую с Путиным, я уважаю его, но мечтой Путина является демонтаж Евросоюза", - заявил французский президент.

Он также добавил, что с его страной "проблем не будет", так как там "уважают права человека".

Ранее Макрон провел встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё, по итогам которой сказал, что страны Евросоюза должны строить новую архитектуру безопасности на континенте вместе с Россией. Он при этом отметил, что развитие отношений с Москвой не означает, что Париж закроет глаза на международные проблемы последних лет.