Макрон заявил о мечте Путина "демонтировать Евросоюз"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что уважает Владимира Путина, но при этом российский лидер мечтает о "демонтаже Еврсоюза". Ранее Макрон отмечал, что страны ЕС должны строить новую архитектуру безопасности на континенте вместе с Россией.
Президент Франции Эмманюэль Макрон дал интервью шведскому телеканалу CBT, в котором высказался об отношении российского лидера Владимира Путина к Евросоюзу. Выдержку из интервью цитирует ТАСС.
"Я постоянно контактирую с Путиным, я уважаю его, но мечтой Путина является демонтаж Евросоюза", - заявил французский президент.
Он также добавил, что с его страной "проблем не будет", так как там "уважают права человека".
Ранее Макрон провел встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё, по итогам которой сказал, что страны Евросоюза должны строить новую архитектуру безопасности на континенте вместе с Россией. Он при этом отметил, что развитие отношений с Москвой не означает, что Париж закроет глаза на международные проблемы последних лет.
- Макрон призвал Европу строить архитектуру безопасности вместе с Россией
- В Кремле рассказали, как Путин работал над обращением по пенсионной реформе
- Макрон обвинил Вашингтон в кризисном состоянии отношений США и Европы
- Песков рассказал о реакции животных на отдых Путина в Тыве
- Макрон заявил о готовности атаковать Сирию в ответ на применение химоружия