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Ушаков назвал темы переговоров Путина, Эрдогана и Роухани в Тегеране

07:46
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

7 сентября в Тегеране Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани обсудят провокацию с химоружием в Сирии, а также все аспекты сирийского урегулирования. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он также подтвердил, что Путин и Эрдоган проведут отдельные двусторонние переговоры.

Помощник президента России Юрий Ушаков поделился деталями намеченных на 7 сентября в Тегеране переговоров Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Его слова приводят "Известия".

"В том числе и эта тема (провокации с химическим оружием), все аспекты сирийского урегулирования и отягчающие моменты будут обсуждаться", - отметил Ушаков.

Он также подтвердил, что президенты России и Турции проведут и отдельные двусторонние переговоры.

Ранее стало известно, что лидеры России, Турции и Ирана встретятся в Тегеране 7 сентября. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, обсуждатсья будут "традиционные темы".

31 августа сообщалось, что посольство России в Лондоне отправит письмо в министерство иностранных дел Великобритании с призывом отказаться от авиаударов по правительственным силам Сирии в провинции Идлиб. О готовящейся провокации с применением химоружия в Сирии стало известно в конце августа. Как отмечают в Минобороны, подобное развитие событий даст западной коалиции повод нанести еще один удар по САР.

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