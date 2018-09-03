Подозреваемый в убийстве полицейского на "Курской" задержан

Сотрудники МВД задержали подозреваемого в убийстве полицейского на станции метро "Курская". Его отправили в отдел для проведения следственных действий. Ранее было заведено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

Официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк сообщила о задержании подозреваемого в убийстве полицейского на станции столичного метро "Курская". Ее слова приводит ТАСС.

"В настоящее время он доставляется в отдел полиции для проведения следственных действий", - добавила Волк.

Ранее стало известно, что на станции "Курская" неизвестный застрелил представителя правоохранительных органов. Тот скончался на месте от ранения в голову. Было заведено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. В городе объявили план "Сирена" по поимке преступника.