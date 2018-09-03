ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подозреваемый в убийстве полицейского на "Курской" задержан

07:53
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

Сотрудники МВД задержали подозреваемого в убийстве полицейского на станции метро "Курская". Его отправили в отдел для проведения следственных действий. Ранее было заведено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

Официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк сообщила о задержании подозреваемого в убийстве полицейского на станции столичного метро "Курская". Ее слова приводит ТАСС.

"В настоящее время он доставляется в отдел полиции для проведения следственных действий", - добавила Волк.

Ранее стало известно, что на станции "Курская" неизвестный застрелил представителя правоохранительных органов. Тот скончался на месте от ранения в голову. Было заведено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. В городе объявили план "Сирена" по поимке преступника.

Читайте также:
Главное сегодня
Полиция в Москве
Полиция в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение