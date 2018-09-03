На месте крушения Ми-8 нашли тела трех погибших

В результате крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области погибли все три находившихся на борту человека. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Подробности случившегося в настоящее время устанавливаются.

На месте крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области обнаружены тела трех погибших пилотов, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление Министерства чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что вертолет разрушился при ударе об землю. Всего на борту находились три человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, начато расследование.

Ми-8 авиакомпании "Ангара", проводивший геологическую разведку, пропал в Иркутской области утром 2 сентября. Место крушения было найдено в Казачинско-Ленском районе. Подробности случившегося в настоящее время устанавливаются, на месте работают спасатели.