ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России установят динамические знаки ограничения скорости

08:20
  • понедельник
  • 03 сентября 2018

На российских дорогах появятся автоматически определяющие оптимальный скоростной режим знаки. Соответствующий ГОСТ разработал Российский дорожный научно-исследовательский институт. Регулироваться скорость движения будет в зависимости от видимости и осадков.

Эксперты Российского дорожного научно-исследовательского института разработали ГОСТ, согласно которому на российских дорогах появятся автоматически определяющие оптимальный скоростной режим знаки. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что новинками оснастят скоростные трассы и автомагистрали. Регулироваться скорость движения будет в зависимости от видимости и осадков. Соответствующие нововведения призваны обеспечить исполнение федерального закона "Об организации дорожного движения", в котором предусматривается внедрение интеллектуальной транспортной системы.

Как отмечают эксперты, новые знаки существенно повысят безопасность на дорогах, но стоить при этом будут в пять-десять раз дороже. 

Ранее сообщалось, что до 2024 года количество комплексов фотовидеофиксации на российских дорогах должно увеличиться вдвое, сейчас же их более девяти тысяч.

7 августа стало известно, что, по планам Министерства транспорта, к 2019 году смертность от ДТП в стране должна снизиться на 10 процентов до 11,7 случая на 100 тысяч населения. К 2024 году этот показатель должен составлять уже только 4 случая на 100 тысяч населения, а к 2030-му - и вовсе стремиться к нулевому уровню.

Читайте также:
Главное сегодня
Шоссе
Шоссе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение