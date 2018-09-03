В России установят динамические знаки ограничения скорости

На российских дорогах появятся автоматически определяющие оптимальный скоростной режим знаки. Соответствующий ГОСТ разработал Российский дорожный научно-исследовательский институт. Регулироваться скорость движения будет в зависимости от видимости и осадков.

Эксперты Российского дорожного научно-исследовательского института разработали ГОСТ, согласно которому на российских дорогах появятся автоматически определяющие оптимальный скоростной режим знаки. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что новинками оснастят скоростные трассы и автомагистрали. Регулироваться скорость движения будет в зависимости от видимости и осадков. Соответствующие нововведения призваны обеспечить исполнение федерального закона "Об организации дорожного движения", в котором предусматривается внедрение интеллектуальной транспортной системы.

Как отмечают эксперты, новые знаки существенно повысят безопасность на дорогах, но стоить при этом будут в пять-десять раз дороже.

Ранее сообщалось, что до 2024 года количество комплексов фотовидеофиксации на российских дорогах должно увеличиться вдвое, сейчас же их более девяти тысяч.

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