Новый учебный год начался и у сирийских школьников. Власти арабской республики в течение ближайших трех лет намерены отремонтировать 4 тысячи школ, разрушенных террористами.

При содействии российского Центра по примирению сторон, который доставляет в разные регионы Сирии необходимые гуманитарные грузы и стройматериалы, в одном из пригородов Дамаска к началу нового учебного года удалось отремонтировать школу. Теперь, после вынужденного двухлетнего перерыва, там будут учиться почти полторы тысячи детей, передает "ТВ Центр".

А всего за парты сядут около 4 миллионов учеников. Для детей беженцев, которые из-за войны несколько лет не могли учиться, власти республики разработали ускоренную программу. На работу были приняты 30 тысяч педагогов. Они направлены в школы провинций, освобожденных от боевиков сирийской армией при поддержке российских военных.