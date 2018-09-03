Суд в Мьянме приговорил журналистов Reuters к 7 годам тюрьмы

Корреспонденты агентства Reuters получили по семь лет тюрьмы по делу о нарушении закона о гостайне. Такое решение принял суд в Мьянме. Журналисты свою вину не признают.

Суд в Мьянме приговорил двух журналистов Reuters к семи годам тюрьмы за нарушение закона о гостайне, передает ТАСС.

Подсудимые ранее заявили суду, что сотрудники полиции задержали их сразу после того, как другие офицеры передали им секретные документы в ресторане. По данным Reuters, один из полицейских, выступавший свидетелем, подтвердил, что репортеры были скомпрометированы.

Журналисты были задержаны в декабре 2017 года. Корреспонденты освещали широкий круг тем, в том числе положение мусульманской народности рохинджа и события в штате Ракхайн.